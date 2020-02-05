: Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

05.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:46

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını ve yolcuların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı. İstanbul Valisi Yerlikaya, "Uçak piste tutunamayıp 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Civardaki hastanelere 120 yaralı taşıdık, bir iki dışında yaralıların durumu hafif" açıklamasında bulundu. Yaralanan iki pilotun durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

120 KİŞİ YARALANDI

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı 120 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenidi. Yaralanan iki pilotunun durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

"30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DOĞRU DÜŞTÜ"

İstanbul Valisi Yerlikaya kazayla ilgili , "Uçak piste tutanamayıp 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Civardaki hastanelere 120 yaralı taşıdık, bir iki dışında yaralıalrın durumu hafif. İçerde arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışması yapıyor." açıklamasında bulundu.

İşte uçağın pistten çıkma anları:

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