Şabanözü Kaymakamı Uzun Kovid-19'a yakalandı
11.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:54
Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kaymakam Uzun'un sağlık çalışanı eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine belirti gösteren Kaymakam Uzun'un da hastalığa yakalandığı belirlendi.
Uzun ve eşinin tedavisinin evlerinde sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Uğuz