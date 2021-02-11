Şabanözü Kaymakamı Uzun Kovid-19'a yakalandı
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Şabanözü Kaymakamı Uzun Kovid-19'a yakalandı

11.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:54
Şabanözü Kaymakamı Uzun Kovid-19'a yakalandı

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kaymakam Uzun'un sağlık çalışanı eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine belirti gösteren Kaymakam Uzun'un da hastalığa yakalandığı belirlendi.

Uzun ve eşinin tedavisinin evlerinde sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Uğuz

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