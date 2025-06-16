Şaban Pabucu Yarım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şaban Pabucu Yarım filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şaban Pabucu Yarım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şaban Pabucu Yarım filmini izleyecek olanların merak ettiği Şaban Pabucu Yarım konusu nedir, Şaban Pabucu Yarım oyuncuları kimler ve Şaban Pabucu Yarım özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalleli tarafından çok sevilen Adile Teyze, ömrünü çocuklara adamıştır. Yeğeni Şaban ve arkadaşları ile birlikte sahibi olduğu oyun parkında tüm zamanını çocuklarla geçirir. Haydar adındaki bir iş adamı ise içinde parkın da olduğu büyük bir araziye lüks binalar yapmak istemektedir. İnsanların evlerine ve çocukların oyun alanlarına göz diken Haydar'ı ikna etmeye çalışan Adile Teyze ve Şaban ne yapsa da bir sonuca ulaşamaz. Yıkımı engellemek için zorlu bir mücadeleye girişen mahalle halkının Haydar'a bir sürprizi olacaktır.

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Adile Naşit, Adile Teyze rolüyle yıllar boyu hafızalarda yer etmiştir. Diğer oyuncular arasında Halit Akçatepe, Fulya Özcan, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç, Sırrı Elitaş ve daha pek çok değerli isim yer alıyor.

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul'un Çamlıca ve Beylikdüzü semtlerinde gerçekleştirilen sahneleriyle öne çıkmıştır.

1985 yılı yapımı olan şaban pabucu yarım filminin yönetmen, Kartal Tibet'tir