Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak - Haberler
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Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

AA, Mehmet Ali Şitilbay - Güncel
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TRT Radyo 1'de yayınlanan "Bir Roman Bir Hikaye" programında, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı dinleyici ile buluşacak.

TRT Radyo 1'de yayınlanan "Bir Roman Bir Hikaye" programında, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı dinleyici ile buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre eser, Engin Altan Düzyatan'ın seslendirmesiyle, bu akşam saat 22.45'te dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Eser, her akşam 15 dakikalık bölümler halinde TRT Radyo 1' ile "radyo.trt.net.tr" adresinden dinlenebilecek.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

AA / Mehmet Ali Şitilbay - Güncel

Kürk Mantolu Madonna, Engin Altan Düzyatan, Sabahattin Ali, Radyo, Güncel, Haber

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