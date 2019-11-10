Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında hayata veda ettiği 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anlarda tüm Türkiye, 2 dakikalığına saygı duruşunda durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, saat 09.05'i gösterdiğinde insanlar araçlarını durdurdu ve Atatürk için saygı duruşuna geçti.
ATA'YA SAYGI
Saat 09.05'te Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu. Bütün Türkiye, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Ata'ya saygı duruşunda durdu.
İşte Türkiye'nin dört bir yerinden çekilen saygı duruşundan fotoğraflar;