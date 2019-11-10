Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında hayata veda ettiği 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anlarda tüm Türkiye, 2 dakikalığına saygı duruşunda durdu.

10.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:52
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu

Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında, saat 09.05'i gösterdiğinde insanlar araçlarını durdurdu ve Atatürk için saygı duruşuna geçti.

ATA'YA SAYGI

Saat 09.05'te Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu. Bütün Türkiye, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Ata'ya saygı duruşunda durdu.

İşte Türkiye'nin dört bir yerinden çekilen saygı duruşundan fotoğraflar;

Kaynak: AA
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