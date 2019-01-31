Saadet Partisi'nin Kilis Belediye Başkan Adayı Şerif Karakurt Kimdir?

Saadet Partisi'nin Kilis Belediye Başkan Adayı Şerif Karakurt oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkan Adayı olan Şerif Karakurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ŞERİF KARAKURT KİMDİR?

Şerif Karakurt, 1968 yılında Kilis'te doğan Karakurt, ilk, orta ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kamu Yönetimi 4.sınıf öğrencisi olan Karakurt, kentte esnaflık yapıyor. Karakurt evli 6 çocuk babasıdır. 24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Kilis 1. sıra milletvekili adayı oldu. Şerif Karakurt, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kilis Belediye Başkan Adayı oldu.