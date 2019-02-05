Saadet Partisi'nin İstanbul, Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan Kimdir?

Saadet Partisi'nin İstanbul, Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Sultangazi Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Aydoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HÜSEYİN AYDOĞAN KİMDİR?

Hüseyin Aydoğan, 1963 yılında Çankırı, Kurşunlu'da dünyaya geldi. İlkokulu Çankırı Taşkaracalarda, orta ve liseyi İstanbul'da tamamladı. Milli görüş partilerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2004-2009 Sultangazi Belediye Meclis Üyeliği'nde bulundu. İnşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Halen Saadet Partisi Sultangazi İlçe Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 20'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Hüseyin Aydoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Sultangazi Belediye Başkan Adayı oldu.