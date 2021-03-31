Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi günlerdir gündemdeki yerini korurken, sözleşmeden çıkılması için çalışan Saadet Partisi'yle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Metropoll'ün son anketine göre Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81,3'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamadı. Diğer yandan AK Parti seçmeninin yüzde 27,2'si, MHP seçmeninin ise yüzde 31,5'i "İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını onaylamıyorum" dedi.