Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
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Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

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Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi günlerdir gündemdeki yerini korurken, sözleşmeden çıkılması için çalışan Saadet Partisi'yle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Metropoll'ün son anketine göre Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81,3'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamadı. Diğer yandan AK Parti seçmeninin yüzde 27,2'si, MHP seçmeninin ise yüzde 31,5'i "İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını onaylamıyorum" dedi.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin mart ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasında İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili soruda ilginç bir veri elde edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için çalışan Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81.3'ü İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Çekilme kararını doğru bulanların oranı yüzde 18.8'de kaldı.

ERDOĞAN VE ASİLTÜRK KESİNLİKLE KALKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istediklerini ve kesinlikle kalkacağını söylemişti.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 10,3'Ü SÖZLEŞMEDEN HABERSİZ

"Hükümetin 'İstanbul Sözleşmesi'nden' çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52.3'ü "Onaylamıyorum" yanıtını verdi. Partilere göre dağılımda ise şu sonuçlar elde edildi:

MHP'lilerin yüzde 44,4'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onayladı, yüzde 31.5'i onaylamadı. AK Partili seçmenin yüzde 47,4'ü kararı onayladı, 27,2'si onaylamadı, 3,8'i kararsız olduğunu dile getirdi. AK Partili katılımcıların yüzde 10,3'ü ise İstanbul Sözleşmesi'nden habersiz olduğunu söyledi.

CHP'lilerin 88,2'si hükümetin sözleşmeden çıkma kararını onaylamazken, 5,9'u kararı onayladıklarını belirtti. İYİ Partili katılımcıların 7,8'i kararı onayladı, 79,1'i onaylamadıklarını belirtti.

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