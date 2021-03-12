Saadet Partisi Gürpınar İlçe Başkanı Erhan Erdoğan güven tazeledi
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Saadet Partisi Gürpınar İlçe Başkanı Erhan Erdoğan güven tazeledi

12.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17
Saadet Partisi Gürpınar İlçe Başkanı Erhan Erdoğan güven tazeledi

Saadet Partisi Gürpınar İlçe Başkanı Erhan Erdoğan, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

Saadet Partisi Gürpınar İlçe Başkanı Erhan Erdoğan, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

Kongreye Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Kongrede konuşan İl Başkanı Özay İlhan, "Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilçe olmasına karşın bugün ne yazık ki birçok köy ve mezra boş konumdadır. Coğrafi konumu itibariyle tarım ve hayvancılık için ideal bir konuma sahip olan ilçemiz, ne yazık ki eski günlerini aramaktadır. Gürpınar ilçemizin yeniden tarım ve hayvancılıkta ayağa kaldırılması için mutlaka doğru yatırımlar yapılmalıdır" dedi.

İlçe başkanlığına yeniden seçilen Erhan Erdoğan ise Gürpınar'ın her alanda gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını belirterek, kongreye katılanlara teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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