Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Ediliyor (2)

SP İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı ve parti avukatı Fatih Beyazıt, tahliye işlemlerinin sürdüğü Genel Merkez binası önünde gazetecilere açıklama yaptı. Beyazıt, tahliye işlemlerinin icra kanalıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Genel merkez binası ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Beyazıt, "Bu kira ödenmemesi ile ilgili bir uyuşmazlık. Biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz, onlarsa 'hayır kiracı' diyorlar. Bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirilmek isteniyor. Buranın tapusu ile alakalı açmış olduğumuz davada lehimize bir tedbir kararı verilmiştir, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından. Bu yönden bizim yargısal sürecimiz devam edecektir" dedi.

'OLUMLU BİR CEVAP ÇIKMADI'

Beyazıt, Pazar gününe kadar süre istediklerine işaret ederek, "Biz pazar gününe kadar kendilerine taşınacağımızı söyledik. Ama bugün böyle bir işleme kalkışıldı maalesef. Buraya gelindiğinde, icra memurlarına ve karşı tarafın vekiline, 'pazar gününe kadar zaten planımız var, biz buraya taşınacağız, pazar gününe kadar müsaade edin, taşıma işlemimize gerçekleştirelim' dediğimiz halde, maalesef avukat beyin, gerek Fatih Erbakan ve gerek Mehmet Altınöz ile görüşmeleri sonucunda olumlu bir cevap çıkmadı. 'Hayır biz tahliyeyi bugün itibariyle istiyoruz' denildi" diye konuştu.

'FAİZ ÖDEMESİ FATİH ERBAKAN'IN ŞİRKETİNE YAPILDI'

Kira alacağıyla ilgili daha önce ödeme yapıldığını aktaran Fatih Beyazıt, "Zannediyorum 400 bin lira asıl alacak çıktı, 100 bin lira civarında bir faiz ödemesini gerçekleştirdik. Buna rağmen bir tahliye gerçekleştiriliyor, bu anlamda alacakları yok. Asıl alacak avukatlık ücretleri ve icra masrafları. Faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı. Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor" dedi.

Partideki herhangi bir eşyaya haciz konulmadığını belirten Beyazıt, bunun tahliye olduğunu, taşınma işleminin 5-6 gün süreceğini ifade etti. Beyazıt ayrıca, yeni parti genel merkez binalarının Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi civarında olacağını belirtti.

Tahliye sırasında eşyalar binadan çıkarılırken, partinin kurucusu eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını, binadan parti görevlisi çıkararak kamyona koydu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: DHA