Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti - Haberler
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