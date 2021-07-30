Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik'i kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir