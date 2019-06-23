Saadet Partisi adayı Gökçınar oyunu Beykoz'da kullandı
Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SAADET Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı.
Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SAADET Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. 1003 numaralı sandıkta oy veren Gökçınar, yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük beklentimiz. Bunula ilgili bir yanlış olmasın. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerin önce İstanbul sonra tüm Türkiye ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum." Dedi.
Kaynak: DHA
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri