Saadet Işıl Aksoy, bikinili fotoğrafıyla iç ısıttı

06.10.2019 21:10

Güzel oyuncu Saadet Aksoy, köpeğiyle birlikte poz vererek bikinili fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Instagram hesabından paylaşım yapan Saadet Işıl Aksoy fotoğrafa "Biz" notunu ekledi. Aksoy'un paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"SU PERİSİ GİBİSİNİZ"

Ünlü oyuncunun takipçileri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Bir takipçisi fotoğrafa, "Gözleriniz denizle aynı renk" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Su perisi gibisiniz maşallah" ifadelerini kullandı.

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

1983 yılında Emniyet Teşkilatı'na mensup bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Saadet Işıl Aksoy, lise eğitimini Kadıköy'de Acıbadem Lisesi'nden tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. İlk profesyonel tiyatro deneyimini 2010 yılında Robert Harling'in yazarlığını yaptığı, Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda yaşayan Saadet Işıl Aksoy ilk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Yumurta" filmiyle 2007 yılında yaşadı. Bu filmle, 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

2008 yılında ABD yapımı "A Beautiful Life" filminde Denise rolünde oynadı. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı "Başka Dilde Aşk" adlı filmde oynamıştır. Bu film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü aldı. 2009 yılında yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan "Twice Born" adlı bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penelope Cruz'la birlikte rol aldı. 2014 yılında Pamir Kıraner ile dünya evine giren Saadet Işıl Aksoy, eşi ile birlikte 2015 yılının son aylarına doğru Türkiye'ye veda edip ABD'ye yerleşmişti.