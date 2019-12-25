Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarptı.
OLAY ANI KAMERADA
Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokağa çıkanların zor anlar yaşadığı ilçede bir kadının rüzgarın etkisiyle savrulması cep telefonuyla görüntülendi.
KULÜBEYE ÇARPARAK DURABİLDİ
Yunus Emre Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, rüzgarda yürürken dengesini kaybedip savrularak sitenin güvenlik kulübesine çarparak olduğu yere düştü.
YARDIMINA GELEN KİŞİ DE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de güçlükle ayakta durdu. Kadın ile ona yardım eden binanın bahçesine girerek rüzgarın etkisinden kurtulmaya çalıştı.
Haber Videosu: Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı
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Doğru “ doğanın kuvvetinİ insanların ve teknolojisinin durdurması imkansız. . doğa her zaman istediğini yapar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır