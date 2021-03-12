Ruvelius, Galatasaray Espor'a transfer oldu!
LoL Espor Kış Mevsimi Finalleri devam ederken, puan tablosunda 3. sırada bulunan Galatasaray Espor, Mustafa Berk "Ruvelius" Baraklı'yı transfer ettiğini duyurdu.
LoL Kış Mevsimi Türkiye Finalleri devam ederken Galatasaray Espor kadrosunu güçlendirmek için profesyonel nişancı LoL oyuncusu Mustafa Berk "Ruvelius" Baraklı'yı renklerine bağladığını Twitter'da paylaşıyımla duyurdu.
GALATASARAY ESPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray Espor yeni transferi Ruvelius'u Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelerle duyurdu, "Anlaşma mühürlendi... Türk Espor sahnesinin tanınan yüzlerinden Mustafa Berk "Ruvelius" Baraklı, Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi'nin geri kalan maçlarında Galatasaray Espor forması giyecek. Tecrübeli nişancımıza başarılar dileriz. Ailemize hoş geldin!" ifadelerini kullandı.
Ruvelius, kalan Kış Mevsimi maçlarında Galatasaray Espor adına nişancı rolünde mücadele edecek.