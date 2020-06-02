Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor

Rusya'nın Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un, koronavirüse karşı yeni bir tedavi geliştirdiği belirtildi. "Parlayan gaz" adı verilen yöntemde, akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

02.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:54

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsü'nden (FEI) uzmanların, koronavirüs tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdiği belirtiliyor. Buna göre, söz konusu yöntemde akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

FEI Müdürü Andrey Goverdovskiy, enstitünün koronavirüs tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdiğini belirterek, "Bu projeye "parlayan gaz" adını verdik. Şimdiye kadar kimse bir insanın içini ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi başaramadı. Biz bunun nasıl yapılabileceğini bulduk" dedi.

BAŞKA RAHATSIZLIKLARI DA İYİLEŞTİRMESİ UMULUYOR

Goverdovskiy, bilim insanlarının solunduğunda aktif kalabilen ve ciğerlere doğrudan ultraviyole ışını yansıtabilen molekül ve gaz bileşenlerini belirlediğini söyledi. Rus yetkili, "Bu yöntemin koronavirüs yanı sıra tüberkülozu, onkolojik ve başka rahatsızlıkların iyileştirilebilmesine olanak vermesini umuyoruz" dedi.

Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor

Dünya Manşet

Haberler

Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu! Haber
Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu!
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı Haber
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 21:54:28. #1.14#
title