Rusya'ya bir yaptırım da YouTube'dan! Kremlin destekçisi Solovyov'un 1.5 milyon takipçili hesabı kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 13. güne girilirken, Moskova yönetimi harekatın şiddetini artırmaya yönelik hamlelerine, Batı ise Rusya'ya yönelik yaptırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik alandaki yaptırımların yanı sıra Rusya'ya yönelik çeşitli alanlarda kısıtlamalar getiriliyor.

KREMLİN DESTEKÇİSİ HESABI KAPATTILAR

İşgali sürdüren Rusya'ya yönelik son yaptırım ise dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube'dan geldi. Kremlin'in en sıkı ve büyük propagandacılarından Solovyov'un 1.5 milyon takipçili hesabı kapatıldı.

PUTİN: YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLANI GİBİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "savaş ilanı gibi" olduğunu belirtmişti. Putin, "Olanların çoğu, karşı karşıya olduğumuz şey, Rusya'ya karşı savaşmanın yolları. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilanı gibidir. Ama Tanrı'ya şükür, henüz o noktaya gelmedi." demişti.