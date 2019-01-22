Rusya'ya Ait Yolcu Uçağını Afganistan'a Kaçırmak İsteyen Hava Korsanının Gözaltına Alındığı Anlar Kamerada

Rusya'nın Sibirya'daki Surgut şehrinden başkent Moskova'ya giden yolcu uçağı, silahlı bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmaya çalışıldı. Uçak Rusya'nın başkenti Moskova'ya 240 kilometre uzaklıkta bulunan Hanti-Mansiysk kentindeki havaalanına acil iniş yaptı.

SİLAHLI YOLCU UÇAĞIN AFGANİSTAN'A GİTMESİNİ İSTEDİ

Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu, yerel saat ile 14.55'te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan'a gitmesini istedi. Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na inmesi gereken uçak bu olay üzerine Hantı-Mansiysk'teki havaalanına acil iniş yaptı.

SARHOŞ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SİLAHLI YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Sarhoş olduğu iddia edilen silahlı hava korsanı saatler sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınma görüntüleri de Rus basını tarafından yayınlandı. Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.

Konuyla ilgili Rus yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağın Hanti-Mansiysk'ye acil iniş yaptığını doğruladı.