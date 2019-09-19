Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti

19.09.2019 19:33

Suriye'nin kuzeybatısında çatışmaların derhal sona ermesini sağlamak üzere diplomatik girişimler hız kazandı.

Almanya, Belçika ve Kuveyt'in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Rusya ve Çin'den veto yedi.

TASARI RAFA KALKTI

İdlib tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı.

DAİMİ ÜYELERİN OYU BELİRLEYİCİ

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkabilmesi için ilgili tasarının dokuz "kabul" oyu alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ya da İngiltere tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

İDLİB TASARISI

Tasarı İdlib'deki çatışmaların derhal son bulmasını ve ateşkesin Cumartesi günü yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

RUSYA KENDİ TASARISINI OYLAMAYA SUNACAK

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya ise kendi tasarısını oylamaya sunacak. Suriye'deki Beşar Esad rejiminin baş destekçisi olan Rusya'nın tasarısına bir diğer daimi üye Çin de destek veriyor.



