Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi

15.10.2019 21:56

Rusya Savunma Bakanı Sergay Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları konusunda ve bölgedeki YPG'li teröristlerle alakalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Suriye'deki durum bağlamında, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yedinci gününde SANA, ABD'li askerlerin Haseke'deki Tell Beydar köyünün yakınlarında bulunan bir üslerini daha terk ettiklerini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.