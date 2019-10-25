Rusya terör örgütü YPG'yi uyardı: Eğer çekilmezseniz TSK'yla baş başa kalacaksınız

25.10.2019 14:51

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kürt güçler, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, TSK'yla teke tek kalacaklar, onları ayırmayacağız!" dedi.

Peskov, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki 'Kürt güçlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu belirtti. Ancak söz konusu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de kaydetti.

"EĞER MUTABAKATA UYMAZLARSA..."

Peskov, "Kürtlerin temsilcileri ile birtakım temaslar sürdürülüyor, biliyorsunuz ki (Kürt güçler tarafından) varılmış olan mutabakatı destekledikleri ve buna uymaya niyetli olduklarına dair bir açıklama yapıldı" diye devam etti.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, "Kürt güçlerin Suriye'nin kuzey kesimlerinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla (Türk güçlerin) arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak" dedi.

Peskov, "O zaman da maalesef söz konusu Kürt birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacaklar" uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.