Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu Rusya'da meydana gelen kuvvetli fırtınada çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu

Rusya, (DHA)- Rusya'da meydana gelen kuvvetli fırtınada çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Rusya'nın güneyinde, Moğolistan sınırına yakın noktada bulunan Çita kentini şiddetli fırtına teslim oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların araçların üzerine devrildiği belirtildi. Rus medyası, ilk belirlemelere göre fırtınada can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA