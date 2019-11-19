Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin açıklamasına şaşırdık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Suriye'de sözlerini tutmadığı ve Türkiye'nin askeri operasyona devam edebileceği yönündeki sözlerine Rusya Savunma Bakanlığı, "Şaşkınlıkla karşıladık" yorumunda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Suriye'de sözlerini tutmadığı ve Türkiye'nin askeri operasyona devam edebileceği yönündeki sözlerine Rusya Savunma Bakanlığı, "Şaşkınlıkla karşıladık" yorumunda bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ve herhangi bir askeri faaliyetin bölgede tansiyonu yükselteceğini ifade etti.