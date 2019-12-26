: Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı

26.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:47

Türkiye'nin harekatı ve sonrasında ilgili aktörler arasında yapılan anlaşmaların ardından, Suriye'nin kuzeyindeki üslerde yaşanan 'değiş-tokuş' devam ediyor. Son olarak, Rus askeri polisinin Rakka'da daha birkaç gün öncesine kadar Amerikan askerlerinin elindeki bir üste kontrolü aldığı belirtildi.

ABD ÇEKİLDİ, RUSYA GİRDİ

Buna göre, ABD'nin Türkiye'nin harekatı sonrası çekildiği bölgelere aşamalı olarak giren Rusya, Rakka'yı Suriye'nin merkezi bölgeleri ve kuzeyiyle bağlayan stratejik önemdeki Tal Samin köyünde eski bir okul olan üste kontrolü aldı. TASS ajansı, söz konusu noktanın daha birkaç gün önce Amerikan askerleri tarafından kontrol edildiği bilgisini geçti. Rus askeri polisi, üsse yerleştikten sonra burada devriye de gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin harekatı, Suriye'nin kuzeyinde sahada bir dizi değişikliğe yol açmıştı. Amerikan askerleri Deyrül Zor vilayetinde, Irak sınırındaki noktalara çekilmiş; Rasul Ayn ve Tel Abyad kasabaları Türkiye'nin kontrolüne geçerken, sınırın diğer bölgelerine Suriye askerleri ve Rus askeri polisleri konuşlandırılmıştı. Rus askerleri aynı zamanda, Şam'la SDG arasındaki anlaşma uyarınca bazı noktalarda kent veya kasaba merkezlerine de girerek Amerikalılardan kalan üslere yerleşmişti.

Haber Videosu