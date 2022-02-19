Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi
AA, Matvei Nosarev - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
7'nci buz yarı maratonuna start verilmesi Maraton koşucularından ve parkur (drone) Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci buz yarı maratonu "Honor Vladivostok Buz Koşusu" yapıldı.
7'nci buz yarı maratonuna start verilmesi
Maraton koşucularından ve parkur (drone) Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci buz yarı maratonu "Honor Vladivostok Buz Koşusu" yapıldı. Novik Körfezi üzerindeki buz üzerinde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı maraton 5, 10 ve 21, 5 km parkurunda koşuldu. Sporcular soğuk havaya aldırış etmeden koşuyu tamamladı.