Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi - Haberler
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Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi

AA, Matvei Nosarev - Güncel
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7'nci buz yarı maratonuna start verilmesi Maraton koşucularından ve parkur (drone) Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci buz yarı maratonu "Honor Vladivostok Buz Koşusu" yapıldı.

7'nci buz yarı maratonuna start verilmesi

Maraton koşucularından ve parkur (drone) Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci buz yarı maratonu "Honor Vladivostok Buz Koşusu" yapıldı. Novik Körfezi üzerindeki buz üzerinde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı maraton 5, 10 ve 21, 5 km parkurunda koşuldu. Sporcular soğuk havaya aldırış etmeden koşuyu tamamladı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi

Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi

Rusya'nın Vladivostok kentinde 7'nci kez yapılan buz yarı maratonu havadan görüntüledi

AA / Matvei Nosarev - Güncel

Vladivostok, Drone, Rusya, Güncel, Haberler

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