Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

AA, Burak Akbulut - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesine karşı İspanya'daki protesto gösterileri devam etti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesine karşı İspanya'daki protesto gösterileri devam etti.

Başkent Madrid başta olmak üzere İspanya'nın farklı kentlerinde meydanlara dökülen İspanyollar, "Savaşa hayır", "Barış" sloganları attı.

Madrid'deki Colon Meydanı'nda toplanan İspanyollar ve Ukrayna vatandaşları, " Rusya, Ukrayna'dan dışarı", "Avrupa, Ukrayna'ya yardım et" veya "Ukrayna yalnız değilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Diğer yandan, İspanyol hükümeti, Ukrayna'ya 20 tonluk insani yardım, kask, çelik yelek gibi askeri malzeme gönderdi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin "tolerans gösterilemez" olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın direnişiyle kahramanlık gösterdiğini" kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

AA / Burak Akbulut - Güncel

Protesto, Ukrayna, İspanya, Rusya, Güncel, Haberler

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