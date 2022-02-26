Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2) - Haberler

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Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)

AA, Abdülhamid Hoşbaş - Güncel
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Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)

AA / Abdülhamid Hoşbaş - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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