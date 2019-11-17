Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor
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Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' savaş gemilerinin 18 Kasım'da kararlaştırılan yerde teslim edileceğini açıkladı

17.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:34
Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.


Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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