Rusya ile olası bir savaş durumunda 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
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Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaşı konuşuyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby bugün yaptığı açıklamada ABD'nin muhtemel bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklarken, Kiev yönetimi gelen bu haber sonrasında işgal durumunda 3-5 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu. Bu insanlardan 1 milyonunun tampon bölgede yer alan Polonya'ya kaçması beklenirken, Slovakya ve Çekya da on binlerce göçmen beklediğini açıkladı.
İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.
Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.
Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.
The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.