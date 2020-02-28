Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz

28.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28

33 askerimizin Esed Rejimi tarafından hava saldırısıyla şehit edilmesinin ardından Esed'in müttefiği Rusya'dan üst düzey açıklama geldi. Lavrov, yaptığı açıklamada Türkiye'ye başsağlığı dileklerini ilettiklerini ifade etti.

İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Rusya'dan üst düzey açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı. Türk ordusu ile her gün temaslar sürüyor. Dünkü koordinasyon bilgileri Suriye ordusuna iletilmişti.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu. Yaşananlar İdlib anlaşmasının tarafımızdan ihlali değildir. Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. NATO'dan toplantı istemek Türkiye'nin meşru hakkıdır.

"GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Suriye'de yaşananlar NATO'nun kuruluş anlaşması maddeleri kapsamına girmez. Rus ve Türk delegeler bugün de görüşmelerini sürdürecek. Aşılmaz engeller olduğunu düşünmüyorum. İdlib konusunda koordinasyon sağlamak için görüşmelere hazırız."

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