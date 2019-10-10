Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

10.10.2019 13:03

Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sessizliğini bozdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" şeklinde konuştu.

"ANKARA'NIN KAYGILARINI ANLIYORUZ"

Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilerin Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara'nın kaygılarını anladıklarını ancak bunların Şam'ın çıkarları gözetilerek giderilmesi gerektiğini kaydeden Lavrov, "Suriye krizinin en başından beri sürekli olarak Türkiye'nin sınırlarının güvenliğiyle ilgili kaygılarını anladığımızı belirttik. Aynı zamanda bu kaygıların Şam ve Ankara arasındaki 1998 tarihli Adana Anlaşması kapsamında giderilmesi gerektiğinin birçok kez altını çizdik. Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var" dedi.

"ADANA ANLAŞMASI'NI ABD VE KOALİSYON ZORA SOKTU"

Lavrov, Türkiye-Suriye sınırındaki terör eylemlerinin bastırılması için müşterek çabaların sarf edilmesini öngören Adana Anlaşması'nın etkili biçimde uygulanmasının ABD ve uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki eylemleri nedeniyle zora girdiğini vurguladı.

"ABD'Yİ KÜRT KARTINI OYNAMAMASI KONUSUNDA YILLARDIR UYARIYORUZ"

Lavrov, "Biz yıllardır ABD'nin o bölgede Kürtleri Arap aşiretleriyle karşı karşıya getirmeye çalışarak yaptığı son derece tehlikeli bu deney hakkında uyarıda bulunuyoruz. Kürt kartının oynanmaması konusunda çağrı yaptık, zira büyük Kürt toplulukların yaşadığı bölge ülkelerindeki meslektaşlarımız bunun çok kötü bir sonla bitebileceği konusunda bizleri uyardı" diye konuştu.