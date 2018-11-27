Rusya'dan Ukraynalı Denizciye Hapis Cezası

Kırım'da bir mahkeme, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerden birini 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Rusya'nın Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Ukrayna gemisini alıkoymasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kırım'da bir mahkeme, 25 Kasım'da Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden Vladimir Varimez'in 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. Ukraynalı denizci, bir grupla birlikte örgütlü bir şekilde yasadışı sınır geçişiyle suçlanıyor. Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu.

(İHA)