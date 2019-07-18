ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarma kararının ardından Rusya'dan Türkiye'ye SU-35 teklifi geldi. Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye'nin istemesi halinde SU-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.
ABD dün Türkiye'nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasına yönelik sürecin başlatıldığını resmen açıklamıştı. Washington'ın bu hamlesinin nedeni ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıydı.
ABD'nin bu kararından kısa bir süre sonra Rus devlet şirketi ROSTEC Genel Direktörü Sergey Çemezov'dan önemli bir açıklama geldi.
"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Çemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Rus yapımı SU-35'leri sevk etmek için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, "Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri halinde SU-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız" ifadelerini kullandı.
NATO ülkelerinin Flanker-E ismini verdiği dördüncü nesil Rus SU-35 savaş uçakları, SU-27 jetlerinin modernleştirilmiş versiyonu.