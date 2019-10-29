Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi

29.10.2019 20:40

Pazar günü düzenlenen bir operasyonla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'yle ilgili Rusya'dan tuhaf bir açıklama yapıldı. Sputnik'teki habere göre, basın toplantısı sırasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD'den resmi doğrulama gelip gelmediği soruldu. Peskov, "Hayır, elimizde doğrulama yok" dedi.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bağdadi'nin öldüğü bilgisinin doğrulanması halinde, Trump'ın terörle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunduğundan söz etmenin mümkün olacağını ifade etti.

ASKERLERİMİZ ABD UÇAKLARINI GÖRDÜ

ABD'nin Bağdadi'nin öldüğünü söylediği bölgede ABD uçakları ve İHA'ları tespit ettiklerini kaydeden Peskov, "Gerçekten de askerlerimiz bölgede çalışabiliyor olabilecek ABD uçakları, İHA'ları gördüler" diye konuştu.

"ABD BİLGİ VERDİ Mİ?" SORUSUNA YANIT VERMEDİ

ABD'nin söz konusu bölgeye uçaklarını göndereceğine dair Rusya'ya önceden bilgi verip vermediği sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.