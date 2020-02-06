Rusya'dan ABD'nin yeni nükleer savaş başlıklı denizaltıları için 'endişeliyiz' mesajı
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Rusya'dan ABD'nin yeni nükleer savaş başlıklı denizaltıları için 'endişeliyiz' mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin düşük kapasiteli nükleer başlıklı balistik füzelerini Amerikan denizaltılarına konuşlandırmasından endişe duyduklarını söyledi.

06.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:55
Rusya'dan ABD'nin yeni nükleer savaş başlıklı denizaltıları için 'endişeliyiz' mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin düşük kapasiteli nükleer başlıklı balistik füzelerini Amerikan denizaltılarına konuşlandırmasından endişe duyduklarını söyledi.


Ryabkov, başkent Moskova'da ABD'nin W76-2 düşük kapasiteli nükleer başlık taşıyan balistik füzeleri denizaltılara konuşlandırmasını gazetecilere değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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