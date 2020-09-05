Rusya'da yanardağ kül püskürttü
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttü.
05.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:20
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttüğünü duyurdu. Küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı ifade edilirken; yaşanan olayın bölgede yaşayan nüfusa bir etkisinin olmayacağı belirtildi.
Kaynak: DHA