Rusya'da yanardağ kül püskürttü
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Rusya'da yanardağ kül püskürttü

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttü.

Rusya'da yanardağ kül püskürttü
05.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:20

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttüğünü duyurdu. Küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı ifade edilirken; yaşanan olayın bölgede yaşayan nüfusa bir etkisinin olmayacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

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