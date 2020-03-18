Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı
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Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel

Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi.

18.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:12
Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.

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Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı

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