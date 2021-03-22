Birbirine giren filler sirkte panik yarattı
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Birbirine giren filler sirkte panik yarattı

22.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:39

Rusya'da düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, tribüne yakın bir noktada birbirine saldırmaya başladı. O sırada tribünde oturan ziyaretçiler, panik halinde kaçmaya başladı. İlginç olay kameralara yansıdı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da meydana gelen olayda, kentte düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, ziyaretçilerin oturduğu tribünlere yakın bir bölgede birbirine saldırmaya başladı.

PANİK HALİNDE KAÇIŞTILAR

Görüntülerde, fillerin birbirine saldırdığı anlarda eğitmenlerin de sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kendilerine yakın noktada birbirine saldıran filleri gören ziyaretçiler ise panik halinde kaçmaya başladı. Yerel medya, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Birbirine giren filler sirkte panik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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