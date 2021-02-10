- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı

10.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:43

- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları Hızla giden metronun önüne atladı Rusya'nın başkenti Moskova'da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları

Hızla giden metronun önüne atladı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir metro, Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başladı. Hızını hafifçe düşürmeye başlayan vatman bir anda dehşeti yaşadı. Durakta kalabalık arasında bekleyen Georgy Vashalomidze adlı erkek, bir anda kendisini metronun önüne attı. Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze'nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze'nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı
- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı
- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı
- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Aleyna Tilki Selami Şahin
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:42:48. #1.14#
title