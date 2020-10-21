Rusya'da korkutan görüntü: Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi
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Rusya'da korkutan görüntü: Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi

21.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:40
Rusya'da korkutan görüntü: Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini koyacak yer bulunamayınca cesetler hastane koridorlarına toplandı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini koyacak yer bulunamayınca cesetler hastane koridorlarına toplandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Rusya'da korkunç görüntülere yol açtı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Barnhaul kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini koyacak yer kalmadı. 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede morglarda yer kalmayınca hastane koridorları morga dönüştürülmeye başlandı. Sibirya bölgesindeki hastane koridoruna ait görüntüde 30'dan fazla cansız beden siyah poşete sarılı vaziyette bekletiliyor. Rusya'da koronavirüs vakası 1 milyon 447 bin 335'e ulaşırken,  salgından bu yana 24 bin 922 ölü covid-19'dan hayatını kaybetti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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