Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi

Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçi, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ezdi. Çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili cezai inceleme başlatıldı.