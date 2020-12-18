Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi
Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçi, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ezdi. Çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili cezai inceleme başlatıldı.
Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun, kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ndeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı. Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı