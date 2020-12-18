Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi
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Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi

18.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:38

Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçi, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ezdi. Çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili cezai inceleme başlatıldı.

Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun, kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ndeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı. Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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