Rusya'da gök taşı düşme anı kamerada
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Rusya'da gök taşı düşme anı kamerada

06.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:20
Rusya'da gök taşı düşme anı kamerada

Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı.

Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Rusya'nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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