Rusya'da gök taşı düşme anı kamerada
06.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:20
Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı.
Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Rusya'nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı