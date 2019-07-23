Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk

Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk

Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov... Edebiyat severlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. Peki bugün Ruslar gurur duydukları bu yazarlardan hangisini daha çok seviyor? Moskova ve St Petersburg'da halka sorduk.

Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk

Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov, Turgenyev...

Kitapseverlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. O yazarlar günümüzde de dünyanın her yerinde geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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