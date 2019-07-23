Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk
Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov... Edebiyat severlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. Peki bugün Ruslar gurur duydukları bu yazarlardan hangisini daha çok seviyor? Moskova ve St Petersburg'da halka sorduk.
Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov, Turgenyev...
Kitapseverlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. O yazarlar günümüzde de dünyanın her yerinde geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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