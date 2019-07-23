Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk

Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov, Turgenyev...

Kitapseverlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. O yazarlar günümüzde de dünyanın her yerinde geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle