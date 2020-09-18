Rusya'da derse alınmayan öğrencinin azmi görenleri şaşırttı
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Rusya'da derse alınmayan öğrencinin azmi görenleri şaşırttı

Rusya'da geç kaldığı için derse alınmadığı iddia edilen öğrenci sınıfa farklı bir yoldan girdi. Bir üst kattaki daha önce hasarlı olduğu öğrenilen zemini kırarak sınıfa giren öğrenci, hakkında inceleme başlattı.

18.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:10

Rusya'da iddiaya göre geç kaldığı için derse alınmayan öğrenci sınıfın bir üst katına çıkarak daha önceden hasarlı olduğu öğrenilen bölümden içeri girmeye çalıştı. Tavanı kırarak kendini sınıfın içine sallayan öğrenci hakkında yetkiler inceleme başlattı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde (BMSTU) meydana geldi. Geç kaldığı için öğretmen tarafından derse alınmayan bir öğrenci, bir üst kata çıkarak yağmur nedeniyle hasar gören tavan bölümünden sınıfa girmeye çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, öğrencinin kırılmış tavan bölümünden bacaklarının sarktığı, bedeninin üst kısmının ise hala üst katta olduğu görüldü. Şaşırtan olayla ilgili sınıftaki öğrencilerin verdiği tepki kameraya yansıdı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

BMSTU Bilgi ve Gençlik Politikası Departmanı Başkanı Marina Dobrinets, olayda kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Üniversite, öğrencinin derse alınmadığı iddialarını yalanlarken; öğrencinin üst kattan aşağıya düşmediği, zaten hasarlı olan tavanı kırarak vücudunu oraya soktuğu öne sürüldü. Marina Dobrinets, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.

Rusya'da derse alınmayan öğrencinin azmi görenleri şaşırttı

Kaynak: DHA

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