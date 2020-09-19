Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üstüne düştü: 2 yaralı Rusya'da kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine bir binanın balkonu düştü. Hastaneye kaldırılan kadınların durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, çöken balkonun bulunduğu mevki geçici olarak yayalara kapatıldı.

Rusya'da 2 kadının üzerine kaldırımda yürüdükleri sırada bir binanın balkonu düştü. Çevredekilerin kadınlara ilk müdahalede bulunmasının ardından hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaldırım, geçici süreyle yayalara kapatıldı.

Olay, Korsakov şehrine bağlı Sahalin kasabasında yaşandı. 2 kadın kaldırımda yürürken bir binanın 3. katında bulunan balkon çökerek kadınların üzerine düştü.

YERDE ACILAR İÇİNDE KIVRANDILAR

Çevrede yaşayanlar kadınların üzerindeki molozları kaldırarak, ilk yardımı yaptı. Yerde acılar içinde kıvranan 2 kadın için olay yerine ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve yaralanma şiddetinin orta düzeyde olduğu öğrenildi.

BALKONUN DAYANIKLILIK TESTLERİ YAPILIYORMUŞ

Yaşanan kazanın ardından belediye ekiplerinin bölgede temizlik yaptığı ve balkonu çöken binada dayanıklılık testlerine başlandığı açıklandı.

Balkonu kopan binanın eski bir bina olduğu ve güvenlik açısından binanın altından geçen kaldırımın yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. Binada yapılacak olan testlere göre tekrar kaldırımın yaya trafiğine açılabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA