Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
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Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı.

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı.

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki hiç çevredekileri aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.

Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi. Tilkinin kamerayı çaldığı anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada defalarca kez izlendi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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