Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
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Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya'da Moskova'da yer alan ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan No Mitin'de 180 doktora koronavirüs bulaştı. Hastanenin başhekimi de yoğun bakıma alındı. Hastaneyi geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ziyaret etmişti.

11.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:48
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden olan No Mitin'de görev yapan doktorlarda koronavirüs belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne test yapıldı. Hastanede görev yapan 180 doktor ve başhekimde koronavirüs tespit edildi.

BAŞHEKİM YOĞUN BAKIMDA

Hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva'nın koronavirüs nedeni ile yoğun bakım alınırken, hastane tamamen boşaltıldı. Hastane yatan hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin kapısına 20 Nisan'a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı.

52 DOKTORUN DURUMU AĞIR

Yetkililer, başhekiminde içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açılarken, Rusya'da korona virüsü ile ilgili artan vaka ve çalışmalara dair Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'da açıklama yaptı. Peskov, yaptığı açıklamada "Moskova'da koronavirüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde korona virüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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