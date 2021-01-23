Rusya'da binlerce kişi, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı
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Rusya'da binlerce kişi, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı

23.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:35
Rusya'da binlerce kişi, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenliyor.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenliyor.

Rusya'nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katılırken, başkent Moskova'daki gösteride 3 binden fazla kişi yer alıyor.

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu görülürken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, hapse girdikten sonra Youtube kanalından Navalnıy ve ekibi tarafından yayınlanan, Putin ile yakın çevresini hedef alan "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videonun izlenme sayısı da 70 milyona yaklaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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