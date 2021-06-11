Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı
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Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

- Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı Rusya'da bir annenin kucağında taşıdığı bebeğinin bacağı, otobüsten indikleri sırada kapıya sıkıştı.

- Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı

MOSKOVA - Rusya'da bir annenin kucağında taşıdığı bebeğinin bacağı, otobüsten indikleri sırada kapıya sıkıştı.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da otobüs ile seyahat eden bir annenin kucağındaki bebeğinin bacağı, otobüsten indikleri sırada şoförün kapıyı erken kapaması sonucu sıkıştı. Otobüsün hareket etmeye başlamasının ardından anne ise hareket eden otobüsle birlikte koşarak çocuğun sürüklenmesini önlemeye çalıştı. Otobüsteki yolcuların uyarısının ardından şoförün otobüsü durdurması sonucu büyük bir facianın önüne geçildi. Akıllara durgunluk veren olayın ardından 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırılırken, bacağında ciddi ezilme olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Dikkatsiz otobüs şoförünün ise polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Yaşanan korku dolu anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı
Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı
Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı
Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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