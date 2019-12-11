: Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40

Kaza, Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarındaki otoyolda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 50 araç birbirine girdi. Zincirleme kazaya iki tırın birbirine girmesi sebep oldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazaların meydana geldiği şerit trafiğe tamamen kapanırken, kazada 6 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

Kaza sonrası otoyol tek taraflı trafiğe kapatılırken, otoyolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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